Economia lariana, l’allarme di Confcommercio Como. Diminuzione delle presenze nelle città della provincia di Como, a partire dallo stesso capoluogo, i saldi invernali che registrano un rallentamento delle vendite e infine l’ulteriore diminuzione delle presenze nelle strutture ricettive. Una situazione quella registrata dalla Confcommercio Como che lascia intuire come le conseguenze causate dalla pandemia al settore economico siano ancora rilevanti. Da qui la necessità di misure immediate per ridare ossigeno alla categoria.

Economia lariana, le parole del presidente di Confcommercio Como

“Di tutto questo abbiamo parlato con i Consiglieri della nostra associazione riuniti oggi per analizzare la gravità della situazione e valutare l’azione da intraprendere guardando all’immediato futuro”. Sono le parole del Presidente di Confcommercio Como Giovanni Ciceri. “Abbiamo evidenziato la necessità che si intervenga nell’interesse generale del Paese per un rilancio rapido e immediato dell’economia e ribadito che salute e lavoro possono convivere, ora spetta al Governo e alla Politica in generale intervenire se non si vuole che in terapia intensiva ci finiscano le imprese.”

