In Canton Ticino si contano oggi altre 1.569 persone risultate positive al Covid (ieri erano 1.109) e un ulteriore decesso.

Attualmente sono ricoverati negli ospedali 170 pazienti (tre in meno nelle ultime 24 ore), 12 (ieri erano 14) sono affidati alle cure delle terapie intensive.

Le vittime in totale, dall’inizio della pandemia, sono 1.090.

Sul fronte della campagna vaccinale in Canton Ticino, i numeri aggiornati a oggi parlano di 652.150 dosi somministrate. Il 71,5% della popolazione target risulta vaccinata con ciclo completo, il 41,6% ha già ricevuto anche il richiamo. Per quanto riguarda gli over65 il 76,4% si è sottoposto alla terza iniezione.

