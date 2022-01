Lavori a Como. Proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria della tratta Saronno-Como per il consolidamento della piattaforma ferroviaria.

Lavori a Como

Con un’ordinanza il Comune ha prorogato la fino al 10 febbraio – dalle 22 alle 6 del mattino – la sospensione della circolazione in via Scalabrini all’altezza del passaggio a livello e la deviazione del traffico veicolare proveniente da via Primo Maggio in via Scalabrini. Deviazione del traffico anche per chi proviene da via del Lavoro.

I lavori sono partiti lo scorso 20 novembre. Si tratta di interventi necessari per la manutenzione straordinaria della tratta ferroviaria Saronno-Como.

Dopo le 6 del mattino – fanno sapere gli uffici comunali – la viabilità ordinaria sarà ripristinata