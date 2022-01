Uno dei componenti della banda, un romeno di 21 anni, arrestato dai carabinieri dopo un inseguimento, è stato processato questa mattina con rito direttissimo ed è stato poi portato in carcere in al Bassone in attesa della prossima udienza. I militari dell’Arma sono al lavoro per identificare i complici del giovane, accusato del colpo alla sala slot Real di Olgiate Comasco.

Il video

Un’indagine che si basa anche sull’analisi delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza del locale preso di mira dai ladri.

Il video mostra i malviventi in azione, dall’arrivo nel cortile della sala slot alla spaccata, compiuta utilizzando anche la macchina come traino per scardinare la porta d’ingresso del locale. I malviventi hanno portato via un cambiamonete, contenente circa 5mila euro. Uno dei componenti della banda indossava un costume da animale.

L’arresto

I carabinieri, intervenuti dopo la segnalazione dell’incursione, dalle telecamere hanno individuato la Renault Espace utilizzata dai malviventi. Le targhe sono risultate rubate. I militari dell’Arma hanno avviato le ricerche e rintracciato la macchina nella zona di Appiano Gentile. Il conducente ha provato a fuggire, ma dopo un inseguimento i carabinieri lo hanno bloccato e arrestato.

Il processo

E’ accusato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Oggi il processo con rito direttissimo. L’udienza è stata rinviata al 4 febbraio e il 21enne è in carcere al Bassone.