Infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi per un dipendente di un’azienda di logistica di Lurate Caccivio, in via Repubblica. In base alle prime informazioni, un 58enne, per cause ancora da chiarire sarebbe stato investito da un carrello elevatore che sembra stesse effettuando una manovra in retromarcia.

L’uomo avrebbe riportato un trauma a una gamba. Sono intervenute l’automedica del 118 e un’ambulanza, oltre ai carabinieri della compagnia di Cantù con la pattuglia del nucleo operativo e radiomobile. L’uomo vittima dell’infortunio sul lavoro è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna e le sue condizioni fortunatamente non sarebbero gravi.

QUI la nostra pagina con le notizie di cronaca