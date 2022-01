Focolaio Covid al Bassone di Como: si aggrava la situazione legata alla diffusione del contagio. Un focolaio è stato segnalato all’interno della casa circondariale della nostra città, con 123 casi. In questo momento in Italia sono saliti a 9 gli istituti con più di 100 segnalazioni di positività. In tutto i detenuti con il Covid nel nostro Paese sono 3.487, duecento in più rispetto alla settimana scorsa.

Attualmente la situazione più difficile è a Poggioreale (Napoli), con 198 casi; a Secondigliano, sempre nella città partenopea a le segnalazioni sono salite a 150. Seguono Siracusa (170), Prato (143), Bari (137), Como-Bassone (123), Marassi-Genova 103. In calo rispetto alla scorsa settimana Torino (da 204 a 113), Sollicciano-Firenze (da 146 a 72) e San Vittore-Milano (da 126 a 111).