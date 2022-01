Green pass falso, denunciato. Controlli degli agenti delle volanti della polizia di Stato di Como ieri sera nella zona di piazza San Rocco. In un bar, i poliziotti hanno chiesto green pass e documenti a un nordafricano, che in quel momento era l’unico cliente del locale.

L’uomo ha mostrato una certificazione verde che era in realtà intestata a un’altra persona. Anche le generalità fornite agli agenti si sono rivelate false. L’uomo, che era stato scarcerato solo poche settimane fa, è stato denunciato per le false generalità e per l’utilizzo del green pass falso.

