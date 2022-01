Positività al Covid nel gruppo-squadra di Cantù. La notizia arriva direttamente dalla società brianzola. “S.Bernardo-Cinelandia Park Pallacanestro Cantù comunica che all’interno del gruppo squadra è emersa una positività al Covid-19” dice il messaggio del club. “Il soggetto, attualmente asintomatico, è in isolamento”.

Reduce dalla vittoria in trasferta di domenica scorsa a Torino, la Pallacanestro Cantù – prima in classifica assieme a Udine e a Pistoia – è attesa domenica prossima dalla gara interna contro Casale Monferrato. I tagliandi per il match sono già in vendita. I biglietti possono essere acquistati on-line attraverso il sito Vivaticket (cliccare QUI) o nella sede del club a Cermenate in via Matteotti venerdì dalle 16 alle 19 e sabato dalle 10 alle 13. Botteghini aperti a Desio domenica a partire dalle 16.30. La capienza della struttura sarà al 35%, all’interno andrà utilizzata la mascherina FFP2. Per l’ingresso sarà necessario il green pass rafforzato.

L’ultimo incontro interno sul parquet del PalaDesio era stato contro l’Urania Milano, gara vinta da Cantù, non senza polemiche. Al termine del match, infatti, l’allenatore dei brianzoli Marco Sodini si lamentò per l’atteggiamento freddo e le critiche del pubblico, nonostante il successo contro una formazione che nelle ultime stagioni ha sempre raggiunto i playoff (QUI l’articolo).