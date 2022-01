Riapre il Casinò di Campione d’Italia. Dopo tre anni e mezzo di stop, il Casinò dell’enclave riparte da 174 addetti e slot machine di ultima generazione. Un modello all’insegna della tecnologia, risultato di un lungo lavoro iniziato lo scorso giugno. In quel periodo è arrivato il via libera del Tribunale di Como alla riapertura della storica casa da gioco, chiusa da luglio 2018.

L’amministratore unico, Marco Ambrosini, da allora ha costruito e condotto un complesso e articolato percorso per raggiungere questo risultato. “La riapertura del Casinò di Campione d’Italia è un traguardo collettivo”. Spiega un comunicato diffuso dalla società che sottolinea: “A cui i sindacati, con i quali in questi mesi è stato scritto il nuovo contratto di lavoro, hanno svolto la loro parte”.

Il nuovo contratto di lavoro risponde a quelle necessità di flessibilità e contenimento dei costi previste dal piano industriale approvato dal Tribunale. Al bando emesso lo scorso novembre per le nuove assunzioni, hanno risposto in 663 per i 174 posti disponibili. Le candidature sono state poi selezionate a dicembre.

La Uilcom in una nota sottolinea il significato di questa giornata. “Oggi riapre le sue porte al pubblico il Casinò di Campione e con esso torna a vivere un’intera comunità, provata ma più che mai unita nella voglia di ripartenza – si legge – Certe ferite bruceranno ancora per lungo tempo e i fatti che hanno portato ad una simile debacle non potranno e non dovranno essere né dimenticati né tantomeno ripetuti”. “Abbiamo sempre ritenuto che la chiusura della casa da gioco fosse stato un clamoroso errore – aggiunge l’organizzazione sindacale – In questo giorno di gioia per decine di famiglie, il nostro pensiero va ai lavoratori che purtroppo al momento non figurano tra i riassunti. Il nostro auspicio è che la casa da gioco posso riacquistare presto quella stabilità che consentirà di procedere a nuove assunzioni, così come previsto nel piano concordatario”.