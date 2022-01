Ats Insubria, rallenta la corsa del virus in provincia di Como: calano i contagi e diminuisce l’incidenza negli ultimi sette giorni.

Nella settimana dal 21 al 27 gennaio sono stati registrati 9.740 nuovi positivi al Covid rispetto ai 11.722 dei sette giorni precedenti. Cala anche il dato relativo all’incidenza: il numero di positivi ogni 100mila abitanti in provincia di Como passa da 1.914 a 1.659.

La situazione peggiore si registra nel Medio Lario dove il numero di contagi ogni 100mila abitanti non scende sotto quota duemila e resta a 2152. Segue Olgiate a 1956 e la zona di Lomazzo e Fino con 1925. In città a Como il numero di contagi ogni 100mila abitanti è pari a 1736. Il territorio di Cantù e Mariano registra un tasso di incidenza pari a 1704 e infine Erba che raggiuge quota 1551.

Ats Insubria: la positività per fasce di età

La positività per fasce di età evidenzia come la categoria più colpita dall’infezione in questo momento sia quella degli under 49 seguita dalla fascia dei minori di 12 anni.

Domanda e offerta tamponi

Oltre 77mila i tamponi effettuati nell’ultima settimana nel distretto lariano. La richiesta e l’offerta maggiore si registra nelle farmacie che superano la quota di 63mila tamponi effettuati negli ultimi sette giorni. Seguono i punti prelievo dell’Asst Lariana con 12.800 e le strutture private accreditate con 816. Infine i 525 tamponi effettuati dai medici di base.

