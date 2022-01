Il cantiere in piazza San Rocco a Como per la nuova rotatoria stamattina sta creando pesanti rallentamenti sul traffico cittadino in via Napoleona. Nelle ore di punta le code hanno raggiunto piazza Camerlata e via Pasquale Paoli.

Il cantiere in piazza San Rocco ha interessato parte della corsia in discesa verso la convalle, nell’ultimo tratto della trafficata arteria, la riduzione della carreggiata ha comportato il necessario incolonnamento dei mezzi lungo l’altra corsia allungando i tempi di percorrenza di chi era diretto in città.

Fino ad ora il cantiere è rimasto marginale, al netto di qualche giornata più caotica l’impatto sul traffico è stato contenuto. Negli ultimi giorni, invece, si è registrato qualche disagio in più.

L’intervento in piazza San Rocco per la nuova rotatoria – le cui operazioni sono iniziate a fine estate – dovrebbe essere ormai alle battute finali. Pur in ritardo rispetto alle previsioni iniziali. L’assessore ai Lavori Pubblici del Comune Como, Pierangelo Gervasoni aveva chiarito nelle scorse settimane che la nuova rotatoria tra la fine del mese di gennaio e l’inizio di febbraio sarebbe stata pronta.