Incidente a Cernobbio in via Regina tra auto e moto nel primo pomeriggio di oggi. Ferito un ragazzo di 17 anni (che era in sella alla due ruote). I mezzi di soccorso sono stati allertati in codice rosso, massima gravità. Dopo le prime cure sul posto, hanno portato il giovane all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo (quindi media gravità). In via Regina per i rilievi anche i carabinieri. La dinamica è in corso di accertamento.