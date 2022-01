Più di 11mila (11.660 per la precisione) nuove assunzioni previste in provincia di Como mei primi tre mesi del 2021. Un numero che cresce se guardato in confronto allo stesso periodo dello scorso anno (quando erano poco meno di 10mila) ma che risulta in calo del 10% se riferito all’ultimo trimestre del 2021. La diminuzione si evidenzia ancor di più se i dati vengono rapportati al 2019 e cioè a prima dello scoppio della pandemia.

E’ quanto emerge dall’indagine Excelsior, sulle previsioni di assunzione, svolta mensilmente dalle Camere di Commercio e da Infocamere.

I dati e i settori

Pur non registrando prestazioni brillanti, i settori nei quali si concentra il maggior numero delle nuove assunzioni sono il terziario (commercio, turismo e servizi) +21% in un anno e il comparto industriale +8,9% (in particolare nel manifatturiero e nelle costruzioni).

Proprio nelle costruzioni in valori assoluti sono circa mille le entrate stimate nelle nel primo trimestre e 3.320 nel manifatturiero dove si rileva la maggior parte di contratti a tempo indeterminato prevista a gennaio. Questa tipologia di contratto si impone anche nel commercio comparto nel quale si prevedono 1.360 assunzioni in totale entro marzo, cifra che sale a 1.920 nell’ambito turistico. Viceversa nelle costruzioni e nei servizi alle persone si evidenzia una prevalenza di contratti a tempo determinato.

Le figure professionali più richieste

Cresce – rispetto al 2019 anno pre Covid – sul territorio comasco la quota di assunzioni riservata ai laureati. Tra le figure a media e bassa specializzazione più ricercate in questo momento spiccano cuochi e camerieri seguiti da impiegati amministrativi e di segreteria; tecnici delle vendite, del marketing e della distribuzione commerciale; operai specializzati nell’edilizia.

Dall’indagine emerge, inoltre, quanto sia difficile reperire personale nella produzione di beni, nel settore tecnico e della progettazione e delle aree commerciali e della vendita.

Approfondimenti sul sito della Camera di Commercio di Como e Lecco.