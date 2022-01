Matrimoni vip sul Lario. Como – nonostante la presenza del Covid – torna a esercitare tutta la sua capacità attrattiva.

La splendida cornice di Villa Olmo sarà ancora una volta teatro di cerimonie di nozze vip, due per l’esattezza, previste per la prossima estate.

Una coppia di americani avrebbe chiesto al Comune – il condizionale è d’obbligo perché i dettagli che trapelano sono pochi e le trattative in corso super riservate – la disponibilità dell’antica dimora e del parco circostante per circa un mese, dal 6 giugno al 3 luglio 2022. Il corrispettivo previsto per il Comune è da record visto che la cifra si aggirerebbe attorno al milione di euro.

Come detto non sarà l’unico matrimonio a essere festeggiato a Villa Olmo. A inizio settembre un’altra coppia vip – di cui al momento non si conosce la nazionalità – avrebbe fatto richiesta a Palazzo Cernezzi di disporre della villa per una tre giorni. In questo caso non si sa il corrispettivo, ma sicuramente sarà nettamente inferiore rispetto all’altra cerimonia.

Nel recente passato si ricorda la concessione di Villa Olmo per la festa di fidanzamento della figlia di un magnate indiano. Erano presenti oltre 600 ospiti vip giunti sul Lario da tutto il mondo. Era l’inizio di settembre del 2018.

Pochi mesi prima la storica dimora cittadina aveva ospitato gli esclusivi party legati all’evento D&G sul Lario. Tra gli ospiti della cena (nella foto sopra, la panoramica con l’allestimento poco prima dell’inizio) le top model Naomi Campbell, Eva Herzigova, Kitty Spencer (nipote di Lady Diana), Helena Christensen e la più famosa indossatrice “curvy” del mondo, l’americana Ashley Graham.

Villa Olmo: la mostra ospitata in questi giorni dedicata ad Antonio Ratti