Wise e Papa Francesco, il selfie diventa virale. Non lo si poteva non notare nella foto finale di gruppo. La serie B ha incontrato Papa Francesco e alla fine non è mancato uno scatto ricordo con il Pontefice e tutti i dirigenti. Ma mentre tutti disciplinatamente guardano avanti, sulla sinistra si scorge l’amministratore del Como Dennis Wise che per i fatti suoi si fa un selfie.

Caricando le immagini sulla sua pagina Instagram, Dennis Wise ha comunque ammesso di aver sbagliato il tempo. “È stato un onore incontrare Papa Francesco in Vaticano, anche se il tempismo del mio selfie non è stato dei migliori… Giornata fantastica”. Il suo tentativo è comunque andato a buon fine. Perché subito dopo la foto ufficiale Wise è riuscito a scattarsi il selfie con Papa Francesco alle sue spalle che guarda con lui nell’obiettivo accennando un sorriso. Missione compiuta, dunque, pur sacrificando la posa nella foto ufficiale di gruppo. E ovviamente anche questo scatto compare sulla bacheca dell’ex giocatore britannico.

“E’ stata una grande emozione – ha detto il presidente della Lega B Mauro Balata – Tutta la serie B ha voluto condividere con il Santo Padre la necessità di un profondo rinnovamento spirituale in un momento in cui il mondo vive un periodo estremamente difficile a causa di una pandemia che ha minato fortemente salute, relazioni e prospettive di molte persone. Questo appuntamento significa anche questo, l’incontro di chi vuole e si augura di ripartire al più presto lasciandosi alle spalle anni difficili anche attraverso il calcio, sport che unisce nei cortili, nei campetti fino agli stadi tante persone, come più volte rappresentato anche da Papa Francesco che ringrazio per la testimonianza, la disponibilità e l’affetto dimostrato durante la visita”.