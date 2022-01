Sequestro preventivo di oltre 60mila euro, è quanto emerso dopo le indagini della Guardia di Finanza di Menaggio.

Un cittadino italiano ma residente da anni in Argentina avrebbe, indebitamente, percepito dall’Inps l’assegno sociale per un totale di 62.200 euro. Eseguendo un’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari di Como i militari hanno disposto il sequestro preventivo di denaro.

Le indagini



Le indagini condotte dalle Fiamme Gialle lariane hanno consentito di individuare il cittadino. Era residente fittiziamente in un comune dell’Alto Lago, ricostruita la posizione finanziaria e patrimoniale anche attraverso l’analisi dei flussi bancari. L’attività svolta – spiega la Finanza – ha permesso di accertare l’indebita percezione del beneficio a partire dal 2013. Anno in cui l’uomo ha trasferito la propria residenza in Argentina senza comunicarlo all’Istituto Previdenziale.

I Finanzieri hanno attivato i canali internazionali per lo scambio di informazioni, attraverso il Comando Generale del Corpo, avendo così la certezza che l’uomo fosse ancora in vita e residente tuttora in Argentina.

L’attività si è quindi conclusa con il sequestro delle disponibilità – oltre 60mila euro – sul conto corrente italiano a lui intestato dove l’Inps accreditava le somme.