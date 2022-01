Vaccino per bambini 5-11 anni. Open day vaccinale per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Il prossimo fine settimana, sabato 29 e domenica 30 gennaio, accesso libero alle vaccinazioni Covid per i più piccoli. La sede è l’Hub Vaccinale di Como, in via Napoleona. Tra le 8 e le 20 senza appuntamento sarà possibile far vaccinare i piccoli tra i 5 (devono averli già compiuti) e gli 11 anni.

I genitori del bambino dovranno presentare al Centro vaccinale il consenso informato. Dovranno, inoltre, comunicare al medico vaccinatore che il minore non si è sottoposto alla somministrazione di vaccini vivi attenuati (ad esempio influenzale spray nasale, morbillo parotite rosolia e varicella, febbre gialla) nei 14 giorni precedenti e che non riceverà vaccini nei 14 giorni successivi alla vaccinazione anti Covid-19 (è anche possibile presentare il certificato vaccinale del minore).

Il giorno della vaccinazione è necessario che sia presente anche uno solo dei genitori/tutori legali, il quale dichiarerà di aver informato l’altro genitore.

Insieme con la tessera sanitaria bisogna avere con sé un documento d’identità.

Il vaccino previsto per i bambini dai 5 agli 11 anni è quello di Pfizer, nella formulazione pediatrica. La seconda dose dovrà essere somministrata a distanza di 3 settimane (21 giorni) dalla prima. Come per gli adulti, il tempo di osservazione dopo la somministrazione è di 15/20 minuti.

Terza dose

Per quanto riguarda invece la terza dose, Asst Lariana ricorda che a fronte della disponibilità di nuovi appuntamenti che sono stati inseriti, è possibile cambiare e anticipare la data di prenotazione senza dover cancellare l’appuntamento preso prima di procedere alla scelta di una nuova data attraverso il portale di Regione Lombardia www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it.

