Crimini in rete contro i minori. E’ dedicato a Non mi lasciare, la serie televisiva italiana in onda su Rai Uno, il prossimo webinar del Corecom Lombardia. L’appuntamento è in programma lunedì 31 gennaio alle ore 13.30 sulla pagina Facebook del Comitato. La serie racconta le vicende di una donna vicequestore che si occupa di crimini informatici e indaga su una rete di pedofili responsabile del rapimento e della vendita di minori sul web. La serie porta così all’attenzione dello spettatore il tema estremamente complesso dei crimini in rete a danno di minori.

Crimini in rete contro i minori, Sala: “Parlarne è importante”

“Reati contro l’infanzia – afferma Marianna Sala, presidente del Corecom- che troppo spesso balzano alle cronache parlandoci di un mondo nascosto che ci fa rabbrividire e di cui la maggior parte di noi non conosce la reale entità”.“Parlarne è sempre importante, sia in termini di denuncia, sia per veicolare messaggi a tutela delle fasce più deboli”, conclude Sala. Il presidente del Corecom modererà il dibattito. Al webinar interverranno il segretario generale di Fondazione Carolina Onlus; il presidente del Corecom Marche e già dirigente polizia postale della Regione Marche; il presidente dell’associazione italiana telespettatori Milano e responsabile editoriale di Orientaserie.