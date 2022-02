Autostrade svizzere, obbligo della vignetta 2022. Da domani 1° febbraio, per circolare sulle autostrade della Confederazione, sarà valida unicamente la vignetta 2022. Gli automobilisti sorpresi a viaggiare in autostrada senza il contrassegno apposto sul parabrezza sono passibili di una multa di 200 franchi.

Restano ancora poche ore dunque per incollare la vignetta 2022 sull’interno del parabrezza. Quella del 2021, infatti, è valida soltanto fino ad oggi, lunedì 31 gennaio 2022 compreso.

La vignetta – specifica il regolamento – dev’essere chiaramente visibile sul parabrezza e va incollata sulla parte interna di quest’ultimo. La

legge prescrive che il contrassegno non possa essere affisso con l’ausilio di nastri adesivi o riposto, per esempio, nel vano portaoggetti del veicolo. La vignetta dev’essere incollata sul bordo del parabrezza o dietro lo specchietto retrovisore interno, senza mai ostacolare la visibilità del conducente.

Tra le abitudini di molti automobilisti, quella di lasciare attaccate le vignette autostradali degli anni precedenti. Una consuetudine che la polizia elvetica potrebbe non apprezzare. Sono infatti previste multe se la visibilità dal parabrezza dovesse essere fortemente limitata dalla presenza di numerosi adesivi.



Il costo annuale per percorrere le autostrade svizzere è di 40 franchi. La vignetta si può acquistare presso i punti di contatto Touring Club Svizzero, gli uffici postali, i garage, le stazioni di servizio, nonché presso gli uffici doganali o della circolazione stradale.