Contagi in netto calo in Canton Ticino. Nella giornata di oggi si contano altri 499 nuovi positivi, praticamente la metà rispetto a ieri quando erano 1.095.

Il totale dei pazienti ricoverati negli ospedali ticinesi ammonta a 175. Sono 14 i malati più gravi che necessitano delle cure delle terapie intensive.

Al numero delle vittime si sommano altri 4 decessi.



In Canton Ticino la campagna vaccinale ha raggiunto 655.117 dosi somministrate. Il dato è aggiornato allo scorso 28 gennaio. Il 71,5% delle persone risulta già vaccinato con il ciclo primario e il 42,4% ha eseguito anche il richiamo.

Il bollettino e le ultime informazioni relative all’andamento del contagio in Canton Ticino si trovano qui.