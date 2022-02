Calendario del Como, la Lega di serie B ha definito date e orari della prossima parte di campionato degli azzurri. Dopo la pausa per i raduni delle varie Nazionali, il torneo riprende nel prossimo fine settimana, con i lariani che sabato alle 14 attendono la capolista Lecce.

Lo scorso weekend sono stati disputati tre recuperi, con risultati nel complesso favorevoli per la squadra di mister Giacomo Gattuso. Le formazioni alle spalle in graduatoria, infatti, non hanno fatto grandi passi e rimangono così ad una buona distanza di sicurezza. Cittadella e Cosenza hanno pareggiato 1-1, il Vicenza ha battuto per 2-1 l’Alessandria, mentre il Parma non è andato oltre l’1-1 interno con il Crotone. Lariani all’undicesimo posto con 26 punti, a 6 lunghezze di distanza sia dalla zona playoff, sia dalla zona playout.

Per quanto riguarda la definizione del calendario, dopo la già citata Como-Lecce si prosegue con Ascoli-Como, fissata per domenica 13 febbraio alle 15.30. Tre giorni dopo, turno infrasettimanale, con i lariani impegnati a Frosinone (mercoledì 16 febbraio alle 18.30). Domenica 20 alle 15.30 arriva al Sinigaglia il Cosenza. Mercoledì 23 alle 18.30 trasferta degli azzurri sul campo del Benevento. Sabato 26 alle 14 l’atteso derby interno con il Brescia. Martedì 1° marzo Como in campo ad Alessandria alle 18.30. Infine, sabato 5 marzo alle 14 i lariani ospiteranno la Spal.

Il mercato

Ultime ore per la sessione invernale, Como a caccia di un centrocampista centrale dopo gli arrivi dell’esterno spagnolo Alex Blanco e del trequartista Amato Ciciretti. Un profilo seguito è quello del 22enne Marco Brescianini (ora al Monza), ma sono in corso di valutazione altri nomi. La società lariana ha intanto ufficializzato la cessione del difensore Luca Crescenzi al Siena. L’ormai ex capitano azzurro è stato ceduto a titolo definitivo.

