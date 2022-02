Smog a Como e Cantù, revocate le misure temporanee antismog di 1° livello in vigore dal 28 gennaio scorso. Le misure per il miglioramento della qualità dell’aria sono scattate dopo il superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi a metro cubo, come rilevato dalle centraline Arpa.

Il peggioramento della qualità dell’aria, ha spinto nei giorni scorsi i comuni di Como e Cantù ad imporre le stesse limitazioni in aggiunta alle misure permanenti già in vigore. A Como il limite giornaliero di PM10 è stato superato per sei giorni consecutivi.

I parametri sono scesi sotto la soglia limite nella giornata di venerdì 28 gennaio. Ieri si è registrato un valore pari a 50 microgrammi a metro cubo. Anche nella Città del Mobile il trend registrato è lo stesso. I valori di PM10 sono tornati nella norma a partire dalla giornata di venerdì 28 gennaio. Ieri – data dell’ultimo monitoraggio – sono stati registrati 35 microgrammi a metro cubo.

In entrambi i Comuni dunque l’amministrazione ha revocato le misure temporanee di primo livello per la qualità dell’aria nel territorio comunale.