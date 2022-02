Forti raffiche di vento su Como e provincia. Allerta meteo della Protezione Civile che ha diramato un’ordinanza con codice giallo – bassa criticità – per rischio vento forte nella giornata di oggi nel territorio lariano.

“Un veloce impulso perturbato dal Nord Europa raggiungerà nella giornata odierna le Alpi, provocando un marcato ed esteso rinforzo dei venti settentrionali”. Si legge nel bollettino diramato dalla Protezione Civile.

Le velocità massime saranno comprese tra i 70 ed i 90 km/h su Alpi, Prealpi e nei fondivalle più, mentre in quota oltre i 1800-2000 possibili raffiche oltre i 100 km/h. Sulla Pianura, soprattutto sui settori più occidentali, si evidenziano possibili velocità massime di raffica comprese tra 70 e 80 km/h.

Il vento forte inizierà a soffiare già dalle prime ore della mattinata ma le raffiche aumenteranno sul territorio di Como e della sua provincia nel pomeriggio.

In generale, in questi giorni, come spiega il sito 3Bmeteo, in tutta la Lombardia ci saranno giornate all’insegna del sole con cieli limpidi o poco nuvolosi , per merito di correnti nord-occidentali. La temperatura sarà a tratti mite nelle ore diurne. Le nebbie nelle zone di pianura saranno meno persistenti rispetto all’ultimo periodo.

