Il bronzo Olimpico Martina Santandrea sul Lario. Passeggiata a Como per la campionessa azzurra di ginnastica ritmica. Sul social Instagram Martina ha pubblicato una sua immagine in città, davanti al lago. Un momento di relax per una tra le atlete che nel 2021 ha regalato gioie agli appassionati italiani di sport.

Con la squadra di ginnastica ritmica, alle Olimpiadi di Tokyo, Martina Santandrea ha infatti conquistato l’ultima medaglia, la quarantesima, della trionfale spedizione azzurra in Giappone. Un bronzo giunto alle spalle di Bulgaria e Comitato Olimpico Russo. Assieme a Martina Santandrea sono salite sul podio Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli e Daniela Mogurean.

L’atleta classe 1999 – è nata a Bentivoglio, in provincia di Bologna – ha un curriculum agonistico di tutto rispetto. Oltre al bronzo olimpico di Tokyo, nella sua carriera Martina Santandrea ha infatti conquistato anche tre ori mondiali (oltre a quattro argenti e due bronzi) e un titolo europeo. Ha iniziato a praticare ginnastica all’età di 7 anni e ha esordito in Nazionale nel 2016.

Peraltro proprio nella ginnastica ritmica si ricorda la prima medaglia femminile targata Como alle Olimpiadi. La conquistò Laura Vernizzi nel 2004 ad Atene, un argento nel con corso a squadre con la squadra italiana. Sempre con le azzurre sarebbe poi arrivato, nel 2005, l’oro mondiale di Baku, capitale dell’Azerbaigian.

