Tenta di sfuggire a un controllo dei carabinieri in una zona boschiva di Montano Lucino. Bloccato e arrestato un 33enne originario del Marocco, irregolare in Italia.

Ieri sera i militari dell’Arma erano impegnati in un servizio di prevenzione, in collaborazione anche con i carabinieri di Milano. Durante i controlli nell’area boschiva di via Casarico hanno notato due uomini che, alla vista delle forze dell’ordine, hanno provato a scappare. Il 33enne, per fuggire ha anche aggredito i carabinieri, che lo hanno comunque bloccato e arrestato.

I militari hanno accertato che l’uomo nascondeva un bilancino di precisione, due telefoni cellulari e 900 euro in contanti in banconote di vario taglio. Per il 33enne è arrivato l’arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Oggi il processo con rito direttissimo. Il difensore ha chiesto i termini a difesa e l’udienza è stata aggiornata al 9 febbraio. Nell’attesa, il giudice ha disposto l’obbligo di firma per il marocchino.

