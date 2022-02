E’ operativo il nuovo hub vaccinale a Lariofiere di Erba. Dalle 14 di oggi, le iniezioni anti Covid verranno effettuate nella tensostruttura allestita nel parcheggio accanto agli edifici del centro espositivo. Il centro è gestito dall’Asst Lariana e continuerà ad essere un punto di riferimento a livello provinciale per la campagna vaccinale.

La nuova struttura

Il tendone, riscaldato, è organizzato in modo da garantire lo stesso numero di ambulatori vaccinali che erano stati allestiti all’interno dei padiglioni. Da oggi, gli edifici del polo fieristico che nell’ultimo fino a oggi hanno ospitato gli ambulatori vaccinali saranno liberati per lasciare nuovamente spazio agli eventi espositivi.

Le agende

In questa settimana, l’Asst Lariana ha ampliato le agende e aggiunto oltre diecimila nuovi appuntamenti nelle agende, 800 per le prime dosi degli adulti, 9mila per le terze dosi e 1400 per le prime dosi dei bambini.