Ndrangheta tra Como e la Svizzera. In primo piano l’inchiesta della Direzione Antimafia di Milano sfociata nell’operazione “Cavalli di razza”. La Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato per 43 degli indagati che erano stati fermati lo scorso 16 novembre. L’indagine aveva interessato il territorio comasco e anche la Svizzera.

Erano stati poi convalidati 48 dei 54 fermi del filone lombardo, coordinato dai magistrati Sara Ombra e Pasquale Addesso. Quattro risultavano latitanti, mentre altri due erano stati bloccati in Svizzera. Nel frattempo, alcuni indagati per posizioni minori hanno chiesto il patteggiamento e per altri è ancora in corso la procedura di estradizione.

Per tutti i rimanenti, 43 in totale, è arrivata la richiesta di giudizio immediato. Sulla richiesta dovrà decidere ora il giudice delle indagini preliminari Anna Magelli.