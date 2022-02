Hockey Como in testa al Qualification Round. Prima la vittoria in trasferta per 6-3 contro il Varese, poi, ieri, il bis al palazzo del ghiaccio di Casate contro il Dobbiaco. Un secco 9-2 che ha proiettato la formazione comasca in testa al Qualification Round. Si tratta del girone che mette in palio tre posti nei playoff di fine stagione del campionato Italian hockey league, la serie cadetta di questo sport.

Una sfida dominata dalla formazione lariana, che ha festeggiato nel migliore dei modi il ritorno sul ghiaccio amico. Nelle precedenti partite la compagine biancoazzurra era stata infatti costretta a migrare altrove a causa dei lavori urgenti di risistemazione che sono stati fatti nella struttura cittadina. I parziali sono stati 3-1, 5-0 e 1-1. Nel Como ha esordito il nuovo acquisto Nick Dinicola, autore di due reti.

Grazie a questa affermazione l’Hockey Como ha raggiunto in testa alla classifica del girone proprio il Dobbiaco. Gli uomini allenati da Massimo Da Rin hanno ora 14 punti, al pari della formazione altoatesina. Alle loro spalle il Varese (13), l’Appiano (8) e il Bressanone (4). Una squadra lariana che sta mostrando una costante crescita, confortata dalla ripresa degli allenamenti regolari, garantita dalla possibilità di riutilizzare la pista amica di Casate.

Il prossimo appuntamento per i lariani sarà domenica prossima, 6 febbraio, in trasferta contro il Bressanone.