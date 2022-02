Tasso di positività e terapie intensive in calo in Lombardia. A fronte di 231.218 tamponi effettuati, sono 19.389 i nuovi positivi pari all’8,3%. Rallentano, ma restano ancora alti, i decessi causati dal virus; sono 57 nelle ultime 24 ore.

Nelle strutture ospedaliere l’aggiornamento sul contagio diffuso dalla Regione registra 235 pazienti in totale ricoverati in terapia intensiva, 16 in meno rispetto a ieri, sono 28 in più invece i malati in reparto dove si trovano complessivamente 3.044 persone.

I nuovi positivi in provincia di Como sono 1.030.

All’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia si trovano ricoverati 96 pazienti, di cui 3 in terapia intensiva e 9 acuti ventilati (Cpap); altri 13 pazienti erano in attesa nei due pronto soccorso di San Fermo e di Cantù.

Tasso di positività e terapie intensive, i dati di oggi

– i tamponi effettuati: 231.218, totale complessivo: 30.721.009

– i nuovi casi positivi: 19.389

– in terapia intensiva: 235 (-16)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.044 (+28)

– i decessi, totale complessivo: 37.241 (+57)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 5.177 di cui 1.907 a Milano città;

Bergamo: 1.847;

Brescia: 2.967;

Como: 1.030;

Cremona: 810;

Lecco: 557;

Lodi: 374;

Mantova: 1.166;

Monza e Brianza: 2.032;

Pavia: 1.247;

Sondrio: 242;

Varese: 1.439.