E’ morto all’età di 82 anni don Alberto Vigorelli. Il sacerdote, da tempo a Mariano Comense, è stato a lungo un missionario in Perù.

Nel 2016, il nome del sacerdote era finito sotto i riflettori per uno scontro, finito davanti al giudice di pace, con il leader della Lega Matteo Salvini.

In un’omelia durante la messa, don Alberto aveva detto ai fedeli “O si è cristiani o si è con Salvini”, parlando della tematica dell’accoglienza ai migranti. Parole contestate duramente dall’ex ministro dell’Interno, che è passato alle vie legali e ha denunciato il sacerdote.

Davanti al giudice di pace, don Alberto non si era scusato, come chiesto dalla controparte. “Non ho niente di cui scusarmi, ho predicato il Vangelo e non ho offeso Salvini”, le sue parole.