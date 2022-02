Un decesso in Canton Ticino e 767 nuovi casi Covid. L’aggiornamento diffuso dall’Ufficio del medico cantonale registra 183 pazienti in reparto e 14 malati in terapia intensiva. Mentre la percentuale delle persone con vaccinazione completa è al 71,6%.

Un decesso in Canton Ticino, la tabella con i dati

Procedura di autoregistrazione per le persone risultate positive

Le autorità cantonali mettono da subito a disposizione una nuova procedura di autoregistrazione. Le persone che sono risultate positive al test prima del 22 gennaio 2022 possono richiedere la documentazione relativa al loro isolamento e alla quarantena dei propri contatti. Questa procedura semplificata aiuterà a evadere le richieste ancora pendenti. Inoltre, il servizio di tracciamento dei contatti («contact tracing») è stato ulteriormente potenziato, e attualmente è in grado di trattare fino a 1’800 casi al giorno.

L’arrivo in Ticino della «variante Omicron» del coronavirus ha causato un rapidissimo aumento dei contagi. Questi ultimi sono passati da una media quotidiana di 200 a oltre 1’500, con picchi superiori a duemila. Il numero elevatissimo di isolamenti e quarantene ha messo sotto pressione il servizio cantonale di tracciamento, che ha accumulato diverse migliaia di casi ancora inevasi.

Per fare fronte alla situazione, il Cantone ha potenziato a più riprese il servizio di «contact tracing» e introdotto anche una modalità diversa di gestione dei casi. Il servizio è attualmente in grado di gestire fino a 1’800 casi al giorno. Per mantenere la tempestività del tracciamento anche in questa fase, a partire dal 24 gennaio 2022 torna prioritario trattare i nuovi casi giornalieri.

La procedura permetterà di evadere la richiesta in tempi più rapidi senza la necessità di un contatto telefonico. Il formulario elettronico con la procedura di autoregistrazione è pubblicato sul sito web del Cantone, all’indirizzo www.ti.ch/tracciamento.