Lavori in via Scalabrini a Como, traffico deviato. Il provvedimento si rende necessario per consentire la sostituzione della massicciata con relativo consolidamento della piattaforma ferroviaria da parte di Ferrovie Nord Milano.

Da stanotte e fino alle ore 23:59 di domani, mercoledì 2 febbraio, sarà sospesa la circolazione in via Scalabrini a Como all’altezza del passaggio a livello. I veicoli provenienti da via I Maggio saranno deviati in via Scalabrini e via Repubblica Romana. Quelli che arrivano da via Scalabrini in via Repubblica Romana. I mezzi provenienti da via del Lavoro in via Scalabrini – Clemente XIII e quelli in arrivo da via Scalabrini in via del Lavoro.

LEGGI ANCHE: danni del vento di oggi