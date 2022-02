Punto Tamponi di via San Giuseppe a Vighizzolo: da domani alle 15 sarà attivo il drive through.

Il nuovo punto tamponi per test antigenici rapidi dedicato al mondo della scuola e realizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la partecipata Canturina Servizi Territoriali S.p.A.

Alunni, insegnanti ed educatori avranno a disposizione il servizio in esclusiva. Questo consentirà di accorciare i tempi di somministrazione dei tamponi. Inoltre garantirà diagnosi certe in tempi brevi e un rapido rientro in caso di negatività.

Tamponi per il mondo scuola

La tensostruttura e i container dedicati sono posizionati nel parcheggio sopra il Centro Comunale per Tamponi Rapidi di via San Giuseppe.

L’accesso sarà consentito solo ad alunni, insegnanti ed educatori con provvedimento di ATS per tamponi T0 e T5 già stampato, di conseguenza il test verrà erogato gratuitamente e senza necessità di prenotazione.

Richiesta anche la consegna del modulo di Consenso Informato, disponibile qui già stampato e debitamente compilato in ogni sua parte.

Il vicesindaco: “Raccolto le istanze del mondo della scuola”

“Gli ultimi dati diffusi da ATS indicano finalmente un calo dei positivi, ma rimane fondamentale snellire i tempi di controllo in ambito scolastico. Per garantire a tutti gli studenti quella continuità di frequenza imprescindibile in campo educativo e per sostenere le famiglie. Come amministrazione comunale abbiamo raccolto le istanze avanzate dal mondo della scuola e ci siamo immediatamente attivati per rispondervi concretamente. Si tratta solo dell’ultima delle azioni intraprese a sostegno dei cittadini in questa situazione emergenziale” spiega il vicesindaco, Giuseppe Molteni.

Il servizio Drive Through, che prevede la somministrazione del test direttamente a bordo del proprio veicolo, sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle 18.00.

Si tratta di un servizio indipendente dal Centro Tamponi Comunale, del quale punta ad alleggerire il carico: l’Hub Tamponi, inaugurato a maggio, ha infatti superato quota 20.000 test effettuati.

La partecipata Canturina Servizi: “Fondamentale arginare l’epidemia”

“In un momento in cui sembra, fortunatamente, che l’emergenza stia scemando, abbiamo deciso di non abbassare la guardia: cerchiamo di dare il nostro contributo alla comunità, riservando una corsia preferenziale agli studenti” conclude l’amministratore unico di Canturina Servizi Territoriali S.p.A, Marco Bizzozero. “È quantomai fondamentale arginare l’epidemia con Test Rapidi, dato che il vaccino attenua la pericolosità del virus ma non ne previene completamente la diffusione.”