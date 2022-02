Tremezzina, il cantiere della variante da questa mattina si è allargato. I lavori sono estesi anche a un altro tratto della statale Regina, in corrispondenza del centro abitato di Colonno. Resta al momento confermata la data prevista per completare questa fase dell’intervento, il 29 marzo prossimo. La strada statale dovrebbe essere dunque riaperta al traffico quel giorno.

L’allargamento del cantiere è stato deciso dall’Anas. La società ha anticipato alcune delle opere relative alla realizzazione dello svincolo Sud di Colonno. E’ stata dunque disposta la chiusura al traffico della statale. Lo stop interessa il tratto compreso tra il chilometro 18,700 e 19,300 su tutte le corsie.

I provvedimenti

Lo stop al traffico è stato dunque esteso di circa 600 metri in direzione di Argegno rispetto ai provvedimenti già in vigore da due mesi, dall’apertura del cantiere. Potranno continuare a passare i residenti, il personale in servizio al depuratore di Colonno, i mezzi dell’Anas e delle imprese esecutrici dell’opera.

A Grandola ed Uniti

A partire da oggi, nuove limitazioni in corrispondenza dell’accesso all’area di deposito del cantiere della variante, allestita nel territorio comunale di Grandola ed Uniti. E’ stato imposto il limite di velocità di 30 chilometri orari sulla strada statale Regina, in un tratto di 400 metri, per permettere l’ingresso e l’uscita degli addetti ai lavori in sicurezza.