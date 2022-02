Cantiere in piazza San Rocco, traffico in via Napoleona e mattinata di disagi per gli automobilisti. Il cantiere in piazza San Rocco a Como per la nuova rotatoria sta creando pesanti rallentamenti sul traffico cittadino in via Napoleona. Questa mattina la coda ha raggiunto il vecchio ospedale Sant’Anna.

Traffico in via Napoleona

Il cantiere ha interessato parte della corsia in discesa verso la convalle, nell’ultimo tratto della trafficata arteria, la riduzione della carreggiata ha comportato il necessario incolonnamento dei mezzi lungo l’altra corsia allungando i tempi di percorrenza di chi era diretto in città.

L’intervento in piazza San Rocco per la nuova rotatoria – le cui operazioni sono iniziate a fine estate – dovrebbe essere ormai alle battute finali.