Prova annuale delle sirene in Svizzera. Si svolge oggi il test – che viene effettuato ogni primo mercoledì di febbraio – per controllare il corretto funzionamento dei sistemi per dare l’allarme alla popolazione.

Due i segnali di allarme. Il primo alle 13.30 suoneranno le 5000 sirene fisse e le 2200 mobili. Prima le sirene si attiveranno per un minuto, emettendo il classico suono. Se necessario, il test verrà ripetuto entro le 14.00

Dalle 14.15 alle 15.00 sarà invece il turno delle sirene per l’allarme acqua, che emettono 12 suoni continui e gravi in sequenza di 20 secondi a intervalli di dieci.

Il test non ha a che fare con il sistema di allertamento italiano, però il suono potrebbe essere sentito anche oltre confine e quindi sul territorio comasco.

Potete trovare maggiori informazioni al sito https://www.alert.swiss/?fbclid=IwAR3RVH8ijTXfDLOn58ekgJdHcUyAnm4OmHS-dcUzBIB-Ax3sGI5tKzrsvyE

LEGGI ACHE Musica e vibrazioni, da lunedì sera “Note in Espansione” su Etv