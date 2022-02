L’ambasciatrice di Spagna a Lugano, incontro in municipio. La rappresentante diplomatica in Svizzera del paese iberico, Maria Celsa Nuño Garcia, è stata ricevuta questa mattina al Palazzo Civico della città ticinese. A fare gli onori di casa il sindaco Michele Foletti, il vicesindaco Roberto Badaracco e i municipali Filippo Lombardi e Tiziano Galeazzi.

L’ambasciatrice Maria Celsa Nuño Garcia, entrata nella sua funzione lo scorso gennaio, si è presentata formalmente al Municipio di Lugano. L’obiettivo, attivare contatti istituzionali e consolidare le relazioni bilaterali. Si tratta della sua prima visita ufficiale in un cantone.

L’ambasciatrice di Spagna Maria Celsa Nuño Garcia con il sindaco di Lugano, Michele Foletti