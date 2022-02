L’aula studio della biblioteca Paolo Borsellino rimarrà chiusa per tutto il mese di febbraio. Il Comune di Como ha fatto sapere che il vento forte di inizio settimana, ha “divelto la struttura di protezione dell’impianto di riscaldamento presente sul tetto”. Nel corso della mattinata di mercoledì 2 febbraio sono stati effettuati sopralluoghi per valutare l’entità dei danni, ed è stato stimato che per completare gli interventi necessari alla riattivazione dell’impianto di riscaldamento “saranno necessarie almeno tre settimane di lavoro”.



Garantito servizio di prestito e restituzione dei libri

Per questa ragione la Biblioteca resterà aperta garantendo il solo servizio di prestito e restituzione dei libri. Fino alla fine di febbraio l’aula studio non sarà accessibile agli studenti, saranno sospese le iniziative in sala conferenze, l’attività didattica in sala ragazzi e il servizio di consultazione di documenti in sede. Ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari verranno definiti e comunicati a seguito delle necessarie valutazioni tecniche sulle condizioni di sicurezza dell’impianto e della conseguente quantificazione dei tempi di ripristino.