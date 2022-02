Stop alla mascherina alle elementari in Canton Ticino. Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) ha informato oggi i Municipi e le direzioni degli istituti scolastici comunali a riguardo del decadimento dell’obbligo per gli allievi delle scuole elementari di portare la mascherina a partire da lunedì 7 febbraio.

Il Governo aveva decretato l’obbligo di mascherina per i bambini di IV e V elementare e delle scuole speciali parallele a inizio dicembre 2021. L’obiettivo del provvedimento era di limitare le quarantene di classe nel corso della quinta ondata. Al rientro dalle vacanze natalizie, a seguito della rapida diffusione della variante Omicron. Il Consiglio di Stato aveva poi esteso quest’obbligo anche ai bambini di I, II e III per lo stesso motivo.

Le valutazioni che hanno deciso lo stop alla mascherina

Alla luce dell’esperienza accumulata negli ultimi due mesi il DECS può confermare che l’obbligo di mascherina è risultato efficace. Il provvedimento ha effettivamente consentito di preservare la scuola in presenza. Non di meno la misura di protezione personale ha ridotto drasticamente il numero di quarantene di classe alle elementari e contenuto la trasmissione del virus tra gli allievi. Il provvedimento ha pure permesso di guadagnare il tempo necessario a valutare le conseguenze della variante Omicron. Valutazione realizzata sui bambini ma anche sulla tenuta del sistema ospedaliero più in generale.

Ieri l’abolizioni delle quarantene in tutta la Confederazione

L’abolizione delle quarantene su scala nazionale decisa ieri dal Consiglio federale ed entrata in vigore da oggi ha avuto per conseguenza il termine immediato di tutte le quarantene individuali e di classe attive. Conseguentemente a ciò: realizzate le condizioni per revocare l’obbligo del porto della mascherina almeno alle scuole elementari e alle scuole speciali ad esse parallele.

Da lunedì prossimo l’uso della mascherina continuerà ad essere obbligatorio per i soli docenti e operatori scolastici. Per gli allievi di scuola elementare tornerà ad essere facoltativo. Quest’ultimo rimane consigliato dalle autorità sanitarie. I genitori e i bambini potranno scegliere in libertà se continuare a indossare la mascherina o meno, in base al livello di cautela e di propensione al rischio auspicato. I Comuni sono stati invitati a continuare a fornire gratuitamente le mascherine agli allievi che ne facessero richiesta. Ciò è consigliato almeno fino alle vacanze di carnevale, in modo da consentire una transizione graduale alla nuova fase.