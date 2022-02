Caccia al vincitore del Superenalotto. In città è grande la curiosità per capire chi possa essere stato il fortunato giocatore che si è aggiudicato 385.910,98 euro nell’ultima estrazione del SuperEnalotto (QUI l’articolo).

La tabaccheria baciata dalla fortuna è quella di via Sant’Abbondio, praticamente di fronte all’Università dell’Insubria. Nei pressi anche la Questura e il Cimitero monumentale, oltre che la basilica di Sant’Abbondio e aziende e uffici che si trovano nella ex Ticosa. Un punto di passaggio, quindi, di studenti, insegnanti, dipendenti, visitatori della storica chiesa, parenti in visita ai loro cari al cimitero e tanti altri.

Dalla tabaccheria stessa confermano che “tutto tace” e che “nessuno si è fatto sentire”, magari anche soltanto per un ringraziamento. “E molto probabilmente il vincitore rimarrà nell’anonimato” aggiungono dall’esercizio di via Sant’Abbondio.

Ora l’attesa è sulla prossima estrazione, questa sera. Il montepremi totale del concorso è 152.976.609,89 euro.