Vaccino per bambini 5-11 anni. Open day vaccinale per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Dopo lo scorso fine settimana anche il prossimo, sabato 5 e domenica 6 febbraio accesso libero alle vaccinazioni Covid per i più piccoli. La sede identificata è l’Hub Vaccinale di Como, in via Napoleona. Tra le 8 e le 20 senza appuntamento sarà possibile far vaccinare i piccoli tra i 5 (devono averli già compiuti) e gli 11 anni.

Inoltre per questo weekend sarà data la possibilità di vaccinarsi in autopresentazione anche ai genitori che accompagnano i bambini.

Vaccino per bambini 5-11 anni: In provincia di Como la copertura vaccinale per la fascia di età 5-11 anni ha raggiunto il 32,5%.

I genitori del bambino dovranno presentare al Centro vaccinale il consenso informato. Inoltre occorre essere muniti di tessera sanitaria e documento d’identità.

Il vaccino previsto per i bambini dai 5 agli 11 anni è quello di Pfizer, nella formulazione pediatrica. La seconda dose dovrà essere somministrata a distanza di 3 settimane (21 giorni) dalla prima.

Come per gli adulti, il tempo di osservazione dopo la somministrazione è di 15/20 minuti (da prolungare in caso di storia anamnestica di reazioni allergiche importanti).

