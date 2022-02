Ciclismo giovanile 2022 sulle strade del Lario, ecco il calendario. Il programma delle corse per la nuova stagione agonistica è stato pubblicato dalla Federazione regionale. Nel Comasco non vi sono grandi variazioni. A grandi linee gli eventi saranno quelli dello scorso anno. Si tratta comunque di una prima bozza, anche se non troppo lontana dall’assetto definitivo. Allo stesso modo qualche data potrebbe cambiare e nuove competizioni potrebbero essere aggiunte.

In Lombardia la prima prova sarà la Coppa San Geo, in provincia di Brescia sabato 26 febbraio. Nel Comasco si parte domenica 1° maggio ad Alzate Brianza (come nel 2021, quando si corse il 25 aprile) con le gare Esordienti 1° e 2° anno e Allievi. La conclusione sul Lario il 25 settembre con tre corse che termineranno sul classico traguardo del Colle del Ghisallo, luogo sacro per tutti i corridori con il suo Santuario e il Museo del Ciclismo (che riaprirà sabato 5 marzo). Tra le variazioni, lo spostamento dell’evento Juniores di Cantù al 4 settembre. Solitamente, infatti, si svolgeva il giorno di Pasqua o comunque in primavera.

Lo stesso Ghisallo sarà, come da tradizione, teatro del passaggio del Giro di Lombardia, che nel 2022 dovrebbe partire da Bergamo e arrivare a Como. “Classica-monumento” che è già nel mirino di grandi atleti, a partire dal vincitore dello scorso anno, lo sloveno Tadej Pogacar (QUI l’articolo in cui si parlava, qualche settimana fa, proprio di questo argomento). Tra le corse riservate agli Amatori, il cui calendario è stato reso noto, andrà molto probabilmente aggiunta la Gran fondo “Il Lombardia”, che va in scena il giorno successivo la corsa della categoria Elite.

La corse giovanili lariane su strada

1° maggio-Alzate Brianza: Trofeo Bcc Brianza e Laghi per Esordienti 1° e 2° anno e Allievi. Organizzazione Gs Alzate Brianza

15 maggio-Carbonate: Gran Premio Industria e Commercio Carbonatese per Esordienti 1° e 2° anno. Organizzazione Unione sportiva Carbonate

15 maggio-Faloppio: Trofeo Remo Calzolari per Allievi. Organizzazione Acsd Remo Calzolari

2 giugno-Orsenigo: Trofeo Eldor per Esordienti 1° e 2° anno e Allievi. Organizzazione Gs Alzate Brianza

3 luglio-Albese con Cassano: Trofeo Beppino Dante per Juniores. Organizzazione Energy Team

17 luglio-Valmorea: Trofeo Coop-Medaglia d’Oro Raimondo Andreani per Esordienti in gara unica. Organizzazione Acsd Remo Calzolari

4 settembre-Cantù: Trofeo Bcc Cantù per Juniores. Organizzazione Club Ciclistico Canturino

25 settembre Cesano Maderno-Ghisallo: Cesano-Ghisallo femminile per Esordienti ed Allieve. Organizzazione Sc Cesano Maderno

25 settembre Lambrugo-Ghisallo: Trofeo Giovanna Canali per Esordienti. Organizzazione Unione Ciclistica Olympic

25 settembre Albese-Ghisallo: Memorial Frigerio-Brenna-Conti-Vailati per Allievi. Organizzazione Gs Madonna del Ghisallo

Ciclismo 2022 sul Lario, gli eventi dei Giovanissimi

15 maggio-Brenna: prova su strada, organizzazione Gruppo sportivo Alzate Brianza

22 maggio-Magreglio: prova su strada, organizzazione Gruppo sportivo Madonna del Ghisallo

5 giugno-Albiolo: prova cross country, organizzazione Falchi Blu

12 giugno-Mariano Comense: prova su strada, organizzazione Sc Marianese

19 giugno-Faloppio: prova su strada, organizzazione Acsd Remo Calzolari

10 luglio-Como: gioco ciclismo, organizzazione Como Lake

31 luglio-Oltrona: prova su strada, organizzazione Acsd Remo Calzolari

4 settembre-Lurago d’Erba: prova su strada, organizzazione Us Olympic

18 settembre-Figino Serenza: prova su strada, organizzazione Uc Figinese

Calendario amatoriale

4 giugno-Orsenigo: Trofeo Team Seal, organizzazione Gs Alzate Brianza

25 giugno-Albese con Cassano: Mediofondo e Pedalata ecologica Fabio Casartelli, organizzazione Gs Madonna del Ghisallo