Lariani del Gruppo olimpico di canottaggio in raduno. Il nuovo collegiale preparatorio si svolgerà come di consueto a Sabaudia, in provincia di Latina. Per questo quarto incontro valutativo di stagione il direttore tecnico Francesco Cattaneo ha convocato 55 atleti, tra uomini e donne. La preparazione si svolgerà dal 7 fino al 20 febbraio prossimi. Cattaneo sarà affiancato dallo staff che comprende anche il comasco Stefano Fraquelli (capo allenatore settore femminile).

Come da tradizione al raduno del Gruppo olimpico di canottaggio sarà presente una folta delegazione di atleti del Lago di Como, tesserati per le società del territorio e i gruppi sportivi militari. Saranno a Sabaudia Jacopo Frigerio (Fiamme Gialle-Canottieri Lario), il bronzo di Tokyo Pietro Ruta (Fiamme Oro), Davide Comini, e Matteo Della Valle (Fiamme Oro-Canottieri Moltrasio), Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse-Lario), Gabriel Soares (Marina Militare), Patrick Rocek (Canottieri Lario) ed Elisa Mondelli (Moltrasio, nella foto sopra). Non ci sarà invece Aisha Rocek (Carabinieri-Lario), che prosegue studi e allenamenti negli Stati Uniti.

La stagione del remo 2022 ha peraltro preso il via pochi giorni proprio in provincia di Como, con la disputa sulle acque del Lago di Pusiano della gara Rowing Winter Challenge. Il prossimo evento nazionale sarà la “Regata d’inverno sul Po“, organizzata a Torino il 12 e 13 febbraio.

QUI la pagina di sport del nostro sito