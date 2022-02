Iva Zanicchi a Sanremo con un brano dal testo comasco. L’autore del pezzo portato in gara dalla popolare cantante è infatti il paroliere Emilio Di Stefano, di Novedrate. Nato a Eboli, in provincia di Salerno, nel 1953, Di Stefano, che vive da tempo in Brianza, ha scritto il testo di “Voglio amarti” proposto ieri sera al Festival. Una nuova prestigiosa collaborazione dopo quella, tra gli altri, con Mina. Fino al 2012 Di Stefano ha insegnato materie letterarie all’istituto Monnet di Mariano Comense. Nella sua carriera una lunga serie di pezzi scritti per lo Zecchino d’Oro, con due vittorie finali.

Per Iva Zanicchi una grande accoglienza da parte del Teatro Ariston, con una standing ovation dopo la sua grintosa esibizione. Il pubblico ha apprezzato, ma la sala stampa non ha premiato l’artista 82enne di Ligonchio. Martedì e ieri, infatti, le votazioni sono state affidate ai giornalisti accreditati. Nella classifica parziale della serata Iva Zanicchi si è piazzata al decimo posto, mentre in quella generale è ventesima (su 25 brani totali).

Oggi è in programma la terza serata del Festival di Sanremo 2022. Saliranno sul palco tutti i cantanti e la valutazione sarà affidata agli spettatori da casa. La scaletta sarà resa nota nel pomeriggio.

Sanremo, la classifica generale

La graduatoria generale definita dalla stampa vede in testa Elisa, con la canzone “O forse sei tu”. Alle sue spalle, sul podio parziale, Mahmood e Blanco con “Brividi” e La rappresentante di lista con “Ciao ciao”. Quarta piazza per Dargen d’Amico con “Dove si balla” e quinta per Gianni Morandi (“Apri tutte le porte”). Chiudono la top ten, nell’ordine, Emma (“Ogni volta è così”), Dito nella piaga e Rettore (“Chimica”), Massimo Ranieri (“Lettera di là dal mare”), Irama (“Ovunque sarai”) e Fabrizio Moro (“Sei tu”).

QUI la storia dei cantanti lariani protagonisti negli anni alla popolare manifestazione musicale.