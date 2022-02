Regole scuola. Le novità introdotte dal nuovo decreto portano l’auspicata semplificazione. Obiettivo limitare l’uso della didattica a distanza, favorendo la presenza in classe, e di aiutare le famiglie e dare uniformità ai diversi gradi di istruzione.

Tra le principali novità: non ci sarà più la dad per i vaccinati (salvo alle scuole materne dove si va in dad al quinto caso). Di fatto coloro che hanno completato il ciclo vaccinale staranno a casa solo se si ammaleranno, in caso di contagi in aula si attiverà l’autosorveglianza (cioè la mascherina Ffp2). Per i non vaccinati la quarantena — in quanto contatti di positivo — scatta al secondo contagio per medie e superiori ma soltanto al quinto per le classi di scuole materne ed elementari; in ogni caso sarà dimezzata resteranno a casa cinque giorni e non più 10 come ora.

Non ci sono novità, invece, per i piccolissimi dei nidi e per l’università.

Scuola materna

Alle scuole materne dove i bambini sono per lo più non vaccinati e non hanno l’obbligo della mascherina, si rimane in classe fino al quarto contagio dal quinto parte la quarantena che viene dimezzata e – come detto – passa da 10 a 5 giorni. Al rientro è bisogna presentare un tampone negativo, è sufficiente un antigenico fatto in farmacia gratuitamente presentando la prescrizione del medico.

Scuola elementare

Alle elementari gli alunni vaccinati (da meno di 120 giorni o con booster) e i guariti restano sempre a scuola, al primo caso dovranno indossare la mascherina Ffp2. Per tutti gli altri scatterà la dad a partire dal quinto caso. Per tornare bisognerà mostrare l’esito negativo di un tampone.

Con il nuovo decreto di fatto non c’è più il tampone 0 e il tampone 5 per i più piccoli

Scuole medie e superiori

Alle medie e alle superiori. Niente dad per i vaccinati (da meno di 120 giorni o con booster) e i guariti. Vanno in didattica a distanza al secondo caso in classe coloro che non hanno completato il ciclo vaccinale. Staranno a casa per 5 giorni (e non più 10). Torneranno in aula dopo aver svolto un tampone che accerti la negatività.