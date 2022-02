Politeama di Como, nessuna offerta. E’ andata deserta l’asta per aggiudicare lo storico cineteatro di piazza Cacciatori delle Alpi. Il valore dell’immobile è quello stimato dall’ultima perizia tecnica: 2 milioni e 244mila euro. Valore che con il passare degli anni è inesorabilmente crollato.

“Tenteremo con un altro esperimento – spiega Francesco Nessi, liquidatore della società Politeama srl – Nessuna offerta è arrivata per l’immobile.

Ora riunirò il tavolo di coprogettazione per fare il punto della situazione”.

Poi aggiunge: “Proveremo infine a sottoporre l’opportunità di un investimento da parte dell’amministrazione locale – e chiarisce – Se ci fosse uno studio di fattibilità che consenta il recupero dell’immobile attraverso interventi da definire e attraverso una gestione sostenibile da parte dei soggetti al tavolo, allora il Comune potrebbe prendere in considerazione di partecipare all’asta rilevando l’immobile”.

La corsa contro il tempo per salvare il Politeama di Como è iniziata oramai da diversi mesi perché le condizioni di abbandono stanno accelerando inevitabilmente i segni di degrado nella struttura.

Dopo la facciata principale a destare più di qualche preoccupazione è la parete laterale dell’edificio dove si è aperta una profonda crepa.

Il rischio – purtroppo concreto – è che quella porzione di muro possa crollare.

L’amministrazione cittadina dovrebbe iniziare i lavori di messa in sicurezza. Un intervento da 35mila euro sulla facciata laterale dello storico cineteatro, dove verranno puntellati alcuni elementi particolarmente ammalorati.

Infine le impalcature che avvolgono l’immobile con le affissioni a breve potrebbero rendere almeno la cifra per rifare la copertura del Politema.