Il vaccino anti Covid per i bambini tra 0 e 5 anni di vita potrebbe essere disponibile all’inizio della primavera. Lo ha ipotizzato il coordinatore del comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli. Dopo la fascia 5-11 anni presto, dunque, potrebbe toccare ai piccolissimi. Dal dottor Pietro Cantone, pediatra dell’Ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia (Asst Lariana) arrivano chiarimenti e rassicurazioni.

Le parole dell’esperto

“Intanto dobbiamo precisare che nonostante il Covid dia solitamente nei bambini quadri modesti, non mancano casi di complicanze gravi. Fino ad arrivare all’ospedalizzazione – spiega il medico comasco -. Senza trascurare il long Covid le cui conseguenze possono durare anche mesi. In secondo luogo possiamo vedere già nei bambini più grandi l’importanza della vaccinazione. Si vede in termini di riduzione della diffusione del virus all’interno delle famiglie. L’impatto sulla comunità è estremamente prezioso”.



Quindi il pediatra risponde ai timori dei genitori dei bambini più piccoli riguardo al vaccino anti Covid. “I timori sono infondati se noi consideriamo che questi bimbi nei primi due anni di età vengono sottoposti a circa 20 tipi di vaccini diversi senza problemi – sottolinea – più si è piccoli più si ha una capacità di risposta immunitaria e con minori effetti collaterali”.

Si utilizzerà il vaccino Pfizer previste due dosi e il dosaggio sarà “ulteriormente ridotto” rispetto a quello che viene proposto per i bambini tra i 5 e gli 11 anni.

“Con le nuove normative legate alla scuola – aggiunge infine Cantone – la vaccinazione anche di questa fascia d’età garantirà di stare sempre più con il gruppo classe e meno in didattica a distanza. Consentirà di partecipare di più alle attività sociali, non dimentichiamoci quanto ha pesato l’epidemia in termini di isolamento sociale portando conseguenze serie a livello psicologico per molti bambini” conclude il pediatra comasco.

