Bando emergenza Covid-19. Lunedì 31 gennaio 2022 si è chiuso il bando da 140 mila euro a sostegno delle attività economiche con sede a Cantù colpite dall’epidemia da coronavirus. 128 le domande presentate di accesso ai contributi a fondo perduto previsti dalla misura.

“Il bando è solo una delle tante azioni intraprese da questa Amministrazione Comunale a sostegno di cittadini e imprese canturine”. Ha dichiarato in merito il vicesindaco e assessore alle Attività Economiche, Giuseppe Molteni. “Si tratta, purtroppo, di un successo dal sapore amaro”. Evidenzia il vicesindaco: “Uno dei requisiti fondamentali per accedere alla Misura era l’aver registrato un calo del fatturato del 25% (nel primo semestre 2021 rispetto al primo semestre 2019 ndr). Condizione che, -conclude Molteni- evidentemente, è oggi ampiamente diffusa, tanto da aver registrato 128 domande di accesso”.

Bando emergenza Covid-19 senza codice ATECO

Il bando è studiato per favorire tutte le micro, piccole e medie imprese del territorio, indipendentemente dal Codice ATECO di appartenenza.

Un’ampia platea, quindi, ha presentato domanda di sostegno, grazie anche al supporto dell’Ufficio Comunale che ha seguito personalmente le procedure, in sostegno a tutti i commercianti.

Il contributo fisso a fondo perduto sarà così suddiviso:

•euro 300 per commercio ambulante;

•euro 800 per altre attività ammesse.

“L’obiettivo di questa Amministrazione è supportare con ogni mezzo le imprese del territorio. Proprio per tale ragione il Bando 2022, seppur nato dall’esperienza dello scorso anno, ha notevolmente ampliato la platea dei potenziali beneficiari”. Questo, spiega Molteni: “Rinunciando ad adottare il criterio di selezione basato sul Codice ATECO di appartenenza dell’attività. Abbiamo inserito una particolare clausola”. sottolinea il vicesindaco: “I soggetti richiedenti assumono l’impegno a proseguire l’attività, per la quale chiedono il contributo, per almeno i primi 12 mesi successivi all’assegnazione”.

La volontà dell’Amministrazione è quella di conciliare la normativa vigente con il sostegno concreto alle imprese in questo momento così critico.