Arbitri di Como in serie C da “quarto uomo”. Dopo aver diretto nel turno infrasettimanale di serie C, nel weekend i fischietti lariani Mattia Caldera e Alessandro Di Graci saranno entrambi impegnati in Puglia a supporto dei rispettivi direttori di gara.

Mattia Caldera sarà a Bari allo stadio San Nicola – teatro dei Mondiali del 1990 – per il match tra i biancorossi locali e il Messina (designato Marco Ricci di Firenze). Poco più a Nord sarà invece operativo Alessandro Di Graci, che sarà a Foggia per la sfida tra i rossoneri e la Fidelis Andria (dirige Paride Tremolada di Monza). Nel girone B sarà invece impegnato l’assistente Michele Piatti a in Toscana per Pontedera-Imolese. Fischierà Valerio Pezzopane dell’Aquila.

A fare da apripista, domani in serie B, Andrea Colombo che alle 14, in contemporanea a Como-Lecce, dirigerà Ternana-Reggina allo stadio Libero Liberati.

QUI il sito della sezione Aia di Como