Indici Covid in calo in Canton Ticino. L’aggiornamento diffuso dall’Ufficio del medico cantonale registra 993 nuovi casi positivi, ieri erano 1.008. Anche i malati in reparto hanno registrato una flessione, secondo l’ultimo bollettino sono 165, 24 ore prima erano 186.

Indici Covid in calo, ma restano invece stabili le terapie intensive nel cantone svizzero di lingua italiana. Non ha registrato alcun cambiamento l’indice che attesta a 14 i ricoverati presenti. Sul fronte dei decessi anche oggi non sono state segnalate vittime a causa del virus. In Canton Ticino sono 1.103 le morti causate dal Covid da inizio pandemia.

Consiglio federale: revocato l’obbligo di quarantena e di smart working

Da giovedì 3 febbraio, l’obbligo di smart working e la quarantena dei contatti sono stati revocati. Lo ha deciso il Consiglio federale nella sua seduta del 2 febbraio 2022. Durante il quale ha anche proposto l’abrogazione globale delle misure, riguardo alla quale deciderà il 16 febbraio 2022, a seconda dell’evoluzione della situazione epidemica. La consultazione durerà fino al 9 febbraio.

Il Consiglio federale rileva uno sviluppo positivo negli ospedali: nonostante il numero record di infezioni, non vi è stato alcun sovraccarico e l’occupazione delle unità di terapia intensiva ha continuato a diminuire. La ragione di ciò è probabilmente l’elevata immunità della popolazione a causa della vaccinazione e delle malattie precedenti. Inoltre, Omicron ha meno probabilità di causare corsi gravi rispetto alle precedenti varianti di virus. Ci sono segnali crescenti che la crisi acuta sarà presto finita e la fase endemica potrebbe iniziare.